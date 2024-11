Voor het eerst sinds lange tijd geen nachtopvang nodig voor Ter Apel

Ter Apel – Voor het eerst sinds maanden is het niet meer nodig om asielzoekers vanuit het aanmeldcentrum in Ter Apel voor de nachtelijke uren naar Beilen te brengen. Dit heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) laten weten. Sinds afgelopen woensdag kunnen asielzoekers in Ter Apel blijven overnachten, zonder dat er sprake is van een tekort aan slaapplaatsen.

De afgelopen maanden werden asielzoekers avond aan avond overgebracht naar noodlocaties om de druk op Ter Apel te verlichten. Naast Beilen werden ook locaties in Stadskanaal en Nieuwe Pekela ingezet. Dankzij de nieuwe maatregelen is deze noodoplossing nu niet langer nodig, waardoor asielzoekers gedurende de nacht in Ter Apel kunnen blijven. Verder te lezen op de site van RTVNoord.

