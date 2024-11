Brand in McDonald’s Herestraat snel onder controle

Groningen – In een filiaal van McDonald’s in de Herestraat heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag korte tijd brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt. Schrijft Oogtv. De melding van de brand kwam rond 00.15 uur bij de hulpdiensten binnen. Omdat het om een gebouw in de binnenstad ging, werden direct twee tankautospuiten en een hoogwerker naar de locatie gestuurd. Bij het arriveren van de hulpverleners bleek de situatie mee te vallen. “Er heeft brand gewoed in of bij een frituur”, vertelt Oogtv. “Het vuur kon snel onder controle worden gebracht door de werknemers. Wel werd direct het pand ontruimd.” Brandweerlieden hebben een controle uitgevoerd. Ook hebben zij het pand geventileerd. De schade is beperkt gebleven. Oogtv: “Medewerkers in het fastfoodrestaurant waren bezig met de laatste bestellingen van de avond. Deze bestellingen zijn geannuleerd. Mensen die al wel besteld hadden, konden hun geld terugkrijgen.” Foto's Deel dit artikel