Midwolde(Westerkwartier) – Donderdag 24 oktober, rond 08:15 uur is er een aanrijding geweest tussen een fietser en een bromfietser op de Oude Postweg, Midwolde.

Er zijn hierbij gegevens uitgewisseld, maar waarschijnlijk per ongeluk een verkeerd telefoonnummer door de fietser. De politie is nu op zoek naar de fietser, zodat alles onderling geregeld kan worden. Ben of herken je dit? Neem dan contact op via 0900-8844.

