Groningen – De brandweer heeft donderdag om 11:55 uur een kind bevrijd dat met zijn been vastzat in een kinderfiets op het schoolplein van een school aan de Valreep in Groningen schrijft Dvhn.nl.

Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. De brandweer gebruikte een hydraulische spreider om het kind te bevrijden.Dat meldt Dvhn.nl in de 112Blog.

