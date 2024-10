Snelheidscontroles tussen Onderdendam en Warffum

Warffum – De politie heeft de afgelopen weken verschillende keren gecontroleerd op onder andere de snelheid op de Onderdendamsterweg tussen Onderdendam en Warffum. Dit doen ze naar aanleiding van signalen van inwoners van Onderdendam, Warffum en omstreken. Hieruit blijkt dat een deel van de weggebruikers de route het liefst vermijdt.

Ze doen dit met name omdat ze zich niet veilig genoeg voelen op de weg. En dit komt niet alleen door de bomen langs de kant van de weg of het gebrek aan verlichting in de nacht. Dit komt vooral ook door het gedrag van medeweggebruikers.

De politie voert de controles uit door opvallend en onopvallend te surveilleren. Hierbij kijken ze naar het rijgedrag van de weggebruikers. Hier hoort ook het controleren van de snelheid bij. Deze controles hebben tot dusver geleid tot verschillende bekeuringen. Hierbij werd onder andere een bekeuring geschreven voor het overschrijden van de maximumsnelheid met 43 km/u. Deze bestuurder reed 103 km/u, waar 60 km/u is toegestaan.

De blijft actief controleren op de Onderdendamsterweg tussen Onderdendam en Warffum. De politie probeert door deze de verkeersveiligheid op deze weg te verhogen.

Foto's