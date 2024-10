Veroorzaker dodelijk ongeluk Slochteren moet mogelijk jaar cel in

Slochteren – Het Openbaar Ministerie (OM) eist twee jaar celstraf (waarvan één voorwaardelijk) voor de vrouw die in de zomer van 2023 een dodelijk ongeluk veroorzaakte op de Hoofdweg in Slochteren. Bij het ongeluk kwam Gerard Renkema (73) om het leven, hij was oud-D66-raadslid van de gemeente Midden-Groningen.

Het ongeval gebeurde op 15 augustus vorig jaar. Een 37-jarige autobestuurder kwam op de verkeerde weghelft en botste vervolgens op Renkema, die op de fiets zat. Lees meer op RTVNoord.nl

