Grijpskerk – Een automobilist is zaterdagavond op de Waardweg in Grijpskerk frontaal op een boom gebotst. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet duidelijk.

De auto raakte bij het ongeval zwaar beschadigd. De bestuurder kwam met de schrik vrij. Vervoer naar het ziekenhuis was niet noodzakelijk.

Foto's