OM wil Stadjer (52) achter de tralies voor productie en bezit kinderporno

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft twee jaar cel geëist (waarvan acht maanden voorwaardelijk) tegen een 52-jarige man uit Groningen. Volgens het Dagblad van het Noorden en RTV Noordwordt de man beschuldigd van het online benaderen van kinderen voor het maken en verspreiden van seksueel getinte beelden.

De verstandelijk beperkte man deed zich onder meer voor als een tienermeisje en vroeg kinderen tussen de 8 en 17 jaar om foto’s en video’s te sturen. Het aantal slachtoffers is onduidelijk, maar er zijn meerdere kinderen betrokken. De verdachte zou duizenden foto’s en video’s hebben verzameld.

De verdachte werd opgespoord na meldingen van Amerikaanse autoriteiten. Onderzoek toonde aan dat hij ook kinderporno in bezit had en contact had met kinderen via sociale media.

Naast de celstraf eist het OM een verplichte behandeling en toezicht om te voorkomen dat de verdachte opnieuw de fout ingaat. De advocaat van de Groninger pleitte bij de rechtbank voor een lange taakstraf, in combinatie met een behandeling. Volgens de raadsvrouw van de man zou een lange celstraf de kans op herhaling juist groter maken.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

