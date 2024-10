Grote verkeerscontrole in Het Hogeland leidt tot meerdere bekeuringen en aanhoudingen

Het Hogeland – Op vrijdag 11 oktober heeft de politie een uitgebreide verkeerscontrole uitgevoerd in de gemeente Het Hogeland, met een focus op verkeersveiligheid en het opsporen van verkeersovertredingen. De controle vond plaats in samenwerking met de Douane en de Belastingdienst.

Tijdens de controle werden 43 bekeuringen uitgeschreven voor uiteenlopende verkeersovertredingen. Daarnaast werden drie bestuurders meegenomen naar het politiebureau wegens rijden onder invloed van alcohol of drugs. Twee andere bestuurders werden aangehouden voor het rijden met een ongeldig verklaard rijbewijs.

Bij de controle werd ook een mes aangetroffen, dat door de politie in beslag is genomen. De Douane ontdekte bovendien een partij illegale waterpijptabak bij een bestuurder, die eveneens in beslag werd genomen. De Belastingdienst controleerde twee Nederlandse bestuurders die in buitenlandse voertuigen reden en stuurt hen een naheffing toe.

