Auto zonder wiel blokkeert oprit naar Emmaviaduct

Groningen – De oprit richting het centrum vanaf de Parkweg en de Brailleweg werd aan het eind van woensdagmiddag enige tijd geblokkeerd. De oorzaak: een auto met een missend voorwiel. Dat meldt OOGTV.nl

Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Voor zover bekend bleven alle inzittenden ongedeerd. Handhavers blokkeerden de rijbaan en probeerden het verkeer in goede banen te leiden, totdat een bergingsbedrijf arriveerde.

Het missende wiel werd ter plekke weer op de auto gemonteerd. Het is niet bekend of de auto vervolgens op eigen kracht verder kon.

