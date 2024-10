Politie zoekt getuigen van steekincident Kleine Haddingestraat, man(25) raakt zwaar gewond

Groningen – In de nacht van 8 oktober op 9 oktober heeft er een ernstig steekincident plaatsgevonden in de Kleine Haddingestraat in Groningen. Het slachtoffer, een 25-jarige man uit Groningen, is daarbij zwaargewond geraakt. Er is nog geen verdachte aangehouden.

De politie kreeg om 01:12 uur een melding van een steekincident. Meerdere eenheden gingen ter plaatse. Agenten troffen het slachtoffer zwaargewond aan. De man is vervolgens met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De verdachte is niet meer in de omgeving aangetroffen en er is op dit moment nog niemand aangehouden.

Onderzoek

De politie is direct een onderzoek gestart naar de toedracht van het steekincident. Zo is er sporenonderzoek gedaan op de plaats van het steekincident en is er gesproken met getuigen. Ook zal er buurtonderzoek worden verricht.

Getuigen gezocht

We komen graag in contact met getuigen van dit steekincident of met mensen die informatie hebben die van belang is voor het onderzoek. Was u rond 01:00 uur in (de buurt van) van de Kleine Haddingestraat en heeft u iets gezien of gehoord? Dan komen we graag met u in contact via 0900-8844. Blijft u liever anoniem, bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

