Spijk – Een automobilist is woensdagmorgen in een sloot terecht gekomen naast de N33 bij Spijk. Dat gebeurde waarschijnlijk nadat hij in aanraking was gekomen met een andere auto, dat wordt bekeken.

De bestuurder werd gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Dat meldt Rtvnoord.nl.

