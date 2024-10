Twee personen melden zich voor bekladden regenboogbankje Zonnelaan & Wilhelminakade

Groningen – De regenboogbankjes aan de Zonnelaan en bij de Wilhelminakade zijn maandag beklad met witte verf. De bekladding gebeurde overdag waarbij diverse mensen getuige waren.

Aan het einde van de ochtend namen twee personen het bankje bij de Herman Colleniusbrug onder handen. Verschillende voorbijgangers zagen het gebeuren en maakten foto’s en spraken de daders aan. De twee gingen echter onverstoorbaar door en gooiden na het vandalisme de verfpot en kwast in het Reitdiep. Ruim een half uur later werd het duo gespot aan de Zonnelaan in de wijk Paddepoel waar een tweede regenboogbankje met witte verf onder handen werd genomen.

Onderzoek

De gemeente Groningen heeft aangifte gedaan van vandalisme. Mensen die foto’s of filmpjes gemaakt hebben, worden geadviseerd om het beeldmateriaal met de politie te delen. De politie is inmiddels een onderzoek gestart. Stadsblog Sikkom meldt dinsdag aan het einde van de middag dat er twee personen zijn aangehouden.

Foto's