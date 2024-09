Verdachten schietpartij De Kring zitten nog steeds vast

Hoogkerk – De twee mannen, die vorige week woensdag betrokken waren bij een schietpartij op woonwagenkamp De Kring bij Hoogkerk, zitten nog vast. Hun voorarrest is vooralsnog met drie dagen verlengd, meldt de politie.

\De Stadjers van 34 en 55 jaar raakten gewond bij het incident en moesten voor behandeling worden opgenomen in een ziekenhuis. Inmiddels zijn ze vastgezet, omdat beide mannen volgens de politie ook verdachte zijn. Wat de aanleiding is voor het incident en wat er woensdagavond precies is gebeurd, moet nog blijken uit het lopende politieonderzoek zegt Rtvnoord maandag

