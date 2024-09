Groningen – Op de Gotenburgweg in Stad is maandagmiddag een bestelwagen van boodschappenbezorger Picnic tegen een lantarenpaal gebotst. Daarna is de wagen op de kant gevallen.

Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. Het is niet bekend hoe het met de bestuurder is schrijft Rtvnoord.

