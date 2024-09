Kiellegging nieuwe KNRM-reddingboot bij Jachtbouw Folmer

Lauwersoog – Vrijdagmiddag vond bij Jachtbouw Folmer in Rijs een belangrijk en ceremonieel moment plaats: de kiellegging van de nieuwe reddingboot voor het KNRM-station Lauwersoog. De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) deelde het nieuws via Instagram en benadrukte de symbolische betekenis van dit evenement.

De kiellegging markeert de officiële start van de bouw van een schip en is een belangrijk moment voor de betrokkenen. Voor de vrijwilligers van KNRM Lauwersoog, de bouwers van de boot en de schenkers was dit een bijzonder moment. Na maanden van voorbereidingen, tekeningen en technische berekeningen werden de eerste onderdelen van de nieuwe reddingboot in elkaar gezet. Het begint allemaal met de kiel, het onderste deel van de boot, dat de basis vormt voor het schip.

Tijdens de plechtigheid werden er toespraken gehouden, waarna de schenkers van de nieuwe reddingboot het officiële kielleggingsritueel uitvoerden. In de kiel werd een aluminium schijf geplaatst met daarin een sieraad dat voor de familie van de schenkers een grote symbolische waarde heeft. Hiermee werd de bemanning van de toekomstige reddingboot een behouden vaart toegewenst.

De bouw en de daaropvolgende testfase zullen nog ongeveer een jaar duren. Tot die tijd blijft KNRM-station Lauwersoog gebruik maken van de huidige reddingboot, de Annie Jacoba Visser, die al sinds 1993 in dienst is. Deze boot werd oorspronkelijk ingezet op Schiermonnikoog en verhuisde in 1996 naar Lauwersoog. Na de ingebruikname van de nieuwe reddingboot zal de Annie Jacoba Visser 32 jaar dienst hebben gedaan.

Met de kiellegging is een belangrijke stap gezet in de vernieuwing van het materieel van de KNRM, wat bijdraagt aan de veiligheid op zee en de hulpverlening aan mensen in nood.

