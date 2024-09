Overleden persoon aangetroffen aan de Usquerderweg bij Rottum

Rottum – De politie kreeg zaterdag rond 17.55 uur een melding van de vondst van een overleden persoon aan de Usquerderweg bij Rottum. De brandweer heeft aan het begin van de avond zichtschermen geplaatst op de Trekweg, die dwars op de Usquerderweg ligt, om het gebied af te schermen.

Naast de brandweer is ook de politie ter plaatse. Zij zijn bezig met een onderzoek naar de omstandigheden waaronder de persoon is aangetroffen en de toedracht van het overlijden. Verdere details over de identiteit van de overledene en de oorzaak zijn op dit moment nog niet bekend.

De informatie is afkomstig van RTV Noord.

