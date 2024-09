Twee nachtelijke branden in Centrum Groningen

Groningen- In de Torenstraat in het centrum van Groningen zou woensdag op donderdag mogelijk brand woeden in een woning. Ter plaatse bleek het te gaan om een buitenbrand tegen een gebouw aan.

De hulpdiensten waren snel ter plaatse. De politie had de brand snel gedoofd waarna de brandweer de boel heeft nageblust. Een uur eerder was er een zelfde soort brand bij de toiletten op de Grote Markt. Over de oorzaak van de brand is niks bekend, maar lijkt aangestoken. Tips via 09008844.

Foto's