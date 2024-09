Politie zoekt bestuurster na aanrijding Olberbertweg in Tolbert

Tolbert – De politie in het Westerkwartier is op zoek naar een bestuurster welke gisteren 18 september omstreeks 07:30 uur een fietsster heeft aangereden op de Olberbertweg te Tolbert. De bestuurster van de auto is nog wel even gestopt en heeft gevraagd hoe het met de fietsster was, maar is daarna doorgereden de Feithsweg op.

Het gaat om een kleine zwarte auto en de bestuurster moet ongeveer tussen de 40 en 50 jaar zijn met rood/rossing haar met krulletjes of een slag erin. De politie komt graag in contact met de bestuurster zodat er gegevens uitgewisseld kunnen worden. Bent u of kent u deze bestuurster? Meld dit dan via 0900-8844 of via een PB.

