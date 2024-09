Actieve Dag van de Veiligheid op 2 oktober in Winschoten

Winschoten – Op woensdag 2 oktober 2024 is de Dag van de Veiligheid met volop actie in het centrum van Winschoten. Onder het motto ‘Durf jij te kiezen voor een toekomst zonder gedoe?’ zijn er allerlei activiteiten tussen 11.00 en 17.00 uur voor jongeren (en hun ouders). Deze activiteiten zijn gericht op weerbaarheid en een goede vrijetijdsbesteding voor jongeren. Dit alles om te voorkomen dat ze in de criminaliteit belanden.

Burgemeester Cora-Yfke Sikkema is zich bewust van de huidige situatie: “Wij weten dat jongeren soms verleid worden om snel geld te verdienen. Dat is lang niet altijd zuivere koffie. Eenmaal binnen in het criminele circuit kom je die wereld niet makkelijk meer uit. Dat vinden de politie en wij al lange tijd heel zorgelijk. Ook ondernemers vinden dit en zien regelmatig dingen gebeuren die niet in de haak zijn. Op deze dag van de veiligheid willen we jongen én hun ouders de dilemma’s en risico’s laten zien en hoe je daar goede keuzes in kunt maken.”

Wat is er te doen?

Tussen 11.00 en 17.00 uur zijn er diverse activiteiten rondom de HEMA. Er staat een klimmuur klaar en er is een DJ-contest. Ook het Mobiele Media Lab van de politie is aanwezig waarin pittige, persoonlijke keuzes worden voorgelegd. Ook is het belangrijk om mentaal en fysiek sterk in je schoenen staan; daarom geeft Maarten Hazenberg, een wedstrijdbokser en trainer, workshops van 30 minuten om 14.00, 15.00 en 16.00 uur.

Daarnaast is er nog veel meer te doen en te zien. Jongeren worden daarom uitgenodigd vooral een kijkje te nemen.

Veel meer inzet op jongeren en veiligheid

Naast deze Dag van de Veiligheid is er sinds 2023 veel meer aandacht voor jongeren die risico lopen als het gaat om crimineel gedrag in Oldambt. Ook is er volop aandacht voor mogelijke ondermijning. Samen met veel verschillende partijen werkt de gemeente aan een zo veilig en prettig mogelijke omgeving voor Oldambtsters.

—

Foto's