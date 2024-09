Sporthal in Valthermond lijkt vannacht uitkomst te zijn voor asielzoekers Ter Apel

Ter Apel – Voor zeker tachtig asielzoekers in Ter Apel werd dinsdagavond nog gezocht naar een opvangplek schrijft Rtvnoord. Zij kunnen de komende nacht terecht in sporthal ’t Brughuus in Valtermond. Er is voor één nacht plek voor honderd asielzoekers.

In het gras bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten al de hele dag zo’n twintig tot dertig mensen, vooral alleengaande mannen. In een wachtruimte van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zijn nog bijna vijftig mensen. Zijn worden met bussen naar Valthermond gebracht.

Tot ongeveer middernacht is er in Ter Apel nog een instroom van asielzoekers. Meer + bron op Rtvnoord.nl.

Foto's