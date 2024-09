Groningen- In een woning aan de Achterweg in stad heeft dinsdagmiddag korte tijd brand gewoed. Het betrof een pannetje. De bewoner was vermoedelijk in slaap gevallen.

Hij werd gewekt door alerte buurtbewoners en de rookmelder. De brand was bij aankomst van de hulpdiensten al uit. Wel stond de woning vol rook. De bewoner heeft veel geluk gehad dankzij de rookmelders en de alerte buren.

Foto's