Finsterwolde – Aan de Molenstreek in Finsterwolde stond dinsdagochtend vroeg een woning in brand. De vlammen sloegen metershoog uit het dak toen de brandweer aan kwam.

Er kwam veel rook vrij. De bewoonster is in veiligheid gebracht. De schade is groot. Over de toedracht is niks bekend. De brandweer was nog een tijdje aan het nablussen.

Foto's