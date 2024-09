Stadskanaal helpt een overvol Aanmeldcentrum in Ter Apel

Stadskanaal – Burgemeester Klaas Sloots van Stadskanaal schoot maandagavond te hulp om het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten ‘omdat anderen dat niet doen’. ‘Het is de wettelijke taak van de regering om te zorgen dat vluchtelingen die naar Nederland komen op een goede en humane manier worden opgevangen. Dat gebeurt nu al een tijdje niet.’ Meldt Rtvnoord.nl.

‘Ik kan het slecht over mijn hart verkrijgen als ik weet dat er vijftien, zestien kilometer verderop mensen buiten moeten slapen om dan zelf mijn bed in te stappen en te denken: laat maar’, zegt hij op Radio Noord. De groep(44 personen) sliepen in sporthal De Spont.

