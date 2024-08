Medewerkster Rabobank speelde informatie door aan criminelen

Provincie – Een 24-jarige medewerkster van de Rabobank is veroordeeld voor het doorspelen van persoonlijke gegevens van klanten aan criminelen, die vervolgens bankpassen en pincodes van ouderen ophaalden. Dat gebeurde onder meer in Tolbert, Marum en Loppersum.

De vrouw uit Nijmegen is veroordeeld tot een celstraf van 24 maanden, waarvan twaalf voorwaardelijk. Ze is veroordeeld op medeplichtigheid aan oplichting en computervredebreuk. De feiten speelden tussen juni en december van 2022 en stopten toen de vrouw begin vorig jaar werd opgepakt . De doorgespeelde informatie van de vrouw is volgens het Openbaar Ministerie (OM) te linken aan 54 gevallen van oplichting met een totale schade van 350.000 euro. Lees verder op RTVNoord.nl

