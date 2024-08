Boerakker – Een spoedreparatie heeft op de A7 tussen afrit Boerakker / N388 (33) en afrit Marum / N980 vanmiddag voor enige hinder gezorgd. Weggebruikers moesten hier over de vluchtstrook om hun weg te kunnen vervolgen.

Twee rijbanen in de richting van Friesland waren tijdens de werkzaamheden afgesloten. Wat de precieze oorzaak was van de schade is onbekend.

Foto's