Musselkanaal – Bij een ongeluk aan de Kruisstraat in Musselkanaal is dinsdagmorgen een fietser aangereden door een auto. Dat gebeurde even na half twaalf. De automobiliste kon niet op tijd remmen voor de overstekende fietser.

Volgens omstanders raakte de fietser gewond aan haar hoofd. De vrouw is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt RTVNoord.nl

