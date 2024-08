Er kan weer veilig gezwommen worden in Hoornseplas

Het is weer veilig om een duik te nemen in de Hoornseplas. Een controle heeft vrijdag aangegeven dat er geen sprake meer is van blauwalg en zwemmersjeuk.

De waarschuwing om niet op de locatie te gaan zwemmen werd eind juli gegeven nadat er zwemmersjeuk in het water was geconstateerd. Vorige week werd de waarschuwing ingetrokken, maar een aantal dagen later werd er toch weer een negatief zwemadvies gegeven. Dit keer omdat er zwemmersjeuk en ook blauwalg was aangetroffen. Het zwemwater in ons land wordt voortdurend gecontroleerd. Bij de laatste controle is gebleken dat het water van voldoende kwaliteit is. Daarmee is de waarschuwing opgeheven.

Voor het Paterswoldsemeer geldt er nog wel een waarschuwing. Bij De Lijte wordt nog steeds blauwalg geconstateerd. Daarnaast gelden er waarschuwingen voor blauwalg bij de Lettelberterplas bij Lettelbert en de locatie Meerwijck bij het Zuidlaardermeer.

Op de website Zwemwater kun je zien waar je veilig kunt zwemmen in natuurwater.

