KNMI waarschuwt voor stevige onweersbuien

Groningen – Het KNMI waarschuwt zaterdag voor stevige onweersbuien. Voor de provincie Groningen geldt vanaf 19.00 uur ‘code geel’.

“Aan het einde van de middag en in de avond trekken er enkele stevige onweersbuien van west naar oost over het land”, vertelt het KNMI. “Vooral in het oosten is er plaatselijk kans op overlast en schade door windstoten. Ook is plaatselijk wateroverlast mogelijk. Tijdens de buien kan er in korte tijd twintig tot veertig millimeter regen vallen. Hagel is daarbij niet uitgesloten.”

De waarschuwing geldt tot 23.00 uur. Naast Groningen geldt ‘code geel’ ook voor alle andere provincies en gebieden.

