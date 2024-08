Brandweer Leek rukt uit voor pannetje op vuur: Deur geforceerd en woning geventileerd

Leek – Zaterdagmiddag heeft de brandweer in Leek een woning aan de Wethouder Iwe Hutstraat moeten binnendringen na een melding van een pannetje dat op het vuur stond. Om toegang te krijgen tot de woning heeft de brandweer de deur geforceerd.

Na binnenkomst bleek dat er geen verdere dreiging was, maar uit voorzorg is de woning volledig geventileerd om eventuele rook- of gasontwikkeling te verhelpen. Er zijn geen gewonden gevallen, en de situatie is inmiddels onder controle.

De bewoners van de woning waren op het moment van het incident niet thuis. De brandweer benadrukt het belang van het nooit onbeheerd achterlaten van kooktoestellen.

