Groningen – Vrijdagavond werd aan de Rijksweg in Groningen een sterke brandgeur waargenomen door een voorbijganger. De voorbijganger rook de geur en waarschuwde onmiddellijk de hulpdiensten.

De brandweer was snel ter plaatse en heeft een grondig onderzoek uitgevoerd om de bron van de geur te achterhalen. Het is op dit moment niet bekend of het onderzoek iets heeft opgeleverd.

