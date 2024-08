Politie waarschuwt voor reeks auto-inbraken: “Zet auto op verlichte plek, binnen of bij camerabewaking”

Provincie – De Politie Noord-Nederland waarschuwt voor een reeks auto-inbraken die gaande is. De afgelopen weken zijn volgens de politie vooral BWM’s de klos in de noordelijke provincies. Dat meldt OOGTV.nl

“Sinds 8 augustus ontvingen we meerdere meldingen van inbraken in BMW’s in de noordelijke provincies,” schrijft Politie Groningen Centrum op sociale media.

Inbrekers richten zich vooral op het dashboard, het stuur en de navigatie, maar ook op airbags en boordcomputers. Om te voorkomen dat auto’s worden ingebroken adviseert de politie auto’s op een verlichte plek neer te zetten. Als dat niet lukt, dan is het raadzaam de auto binnen te zetten of in de buurt van camerabewaking.

“Op goed verlichte plekken lopen ’s avonds vaker mensen rond en worden eventuele verdachte situaties eerder opgemerkt”, zegt Politie Noord-Nederland. “Haal ook altijd uw waardevolle bezittingen uit de auto en sluit uw auto altijd af.”

Ziet u iets verdachts, dan kan dit gemeld worden bij de politie via het algemeen telefoonnummer 0900-8844. Bij spoed of heterdaad kan altijd gebeld worden naar 112.