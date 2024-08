Aanpak Ring Zuid: nieuwe verdiepte ligging kan neerslagextremen aan

Groningen – Met de opening van de zuidelijke ringweg over ruim een week gaat ook de spiksplinternieuwe verdiepte ligging open. Het is een laag punt met open stukken waar veel regenwater zich zou kunnen verzamelen. Maar er is geen reden tot zorg, zegt Aanpak Ring Zuid.

De nieuwe verdiepte ligging heeft naast overdekte stukken van ongeveer 200 meter lang ook twee grote open gaten. Als er veel neerslag valt, komt dit direct in de tunnels terecht. Dat roept bij weggebruikers vragen op of de weg de hoeveelheid neerslag aankan, in het geval van hoosbuien of sneeuw.

Aanpak Ring Zuid zegt dat het ontwerp van de nieuwe verdiepte ligging daarop berekend is. Het water stroomt via regengoten en afvoerbuizen onder de weg naar een grote waterkelder. Vanuit daar wordt het water weggepompt naar het Oude Winschoterdiep. “Ook bij extreme hoosbuien of zware sneeuwval heeft de waterkelder ruim voldoende capaciteit”, zegt Aanpak Ring Zuid.

Daarnaast kan er gladheid optreden met vorst. In dat geval zal er gestrooid worden, zegt Aanpak Ring Zuid. “Toch kan het, net als op andere wegen, bij winterse omstandigheden glad worden.” 1 september gaat het open(s`avonds)

