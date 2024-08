Vrouw ontkomt aan belager op Hereweg, grootschalige zoekactie naar verdachte

Groningen – De politie heeft vrijdagochtend met veel eenheden gezocht naar een verdachte van een belaging op de Hereweg. Daarbij werd onder meer een helikopter ingezet. Volgens de politie probeerde de man een vrouw mee tegen haar zin mee te nemen, nadat ze op de Hereweg van haar fiets werd getrokken. Dat meldt Rtvnoord.

Volgens de politie wist de vrouw omstanders te alarmeren. Dat schrikte de verdachte af, waarna deze vluchtte. Daarna rukte de politie met veel eenheden, met daarbij ook een politiehond, uit om naar de man te zoeken. Ook een helikopter werd gebruikt om te zoeken naar de verdachte.

De verdachte is, zo liet de politie weten, een man van rond de twintig jaar oud met een donkere huidskleur. De man was geheel getooid in zwarte kleding. De man met gemillimeterd haar droeg mogelijk een donkere bril met een dik montuur.

Via Burgernet werd ook het publiek opgeroepen mee te zoeken naar de verdachte. De politie vroeg het publiek zelf geen actie tegen de man te ondernemen, maar contact te zoeken met de politie. De inzet van Burgernet is inmiddels gestopt, maar de politie blijft zoeken naar de man. Die is waarschijnlijk al niet meer in de buurt, vertelt de politie. Wie tips heeft of relevante camerabeelden, kan contact opnemen met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

