Operatie Ring Zuid: ochtendspits rustiger dankzij de vakantie

Groningen – Sinds een kleine twee weken is het zomervakantie, en dat is te zien in het verkeersbeeld, aldus Operatie Ring Zuid.

Tijdens de ochtendspits is het met name op de omleidingsroute een stuk rustiger geworden. Het verkeer spreidt zich meer over de dag. Op de wegen in de binnenstad blijft de verkeersdruk echter nagenoeg gelijk, zoals op de route langs de Stationsweg en de Griffeweg. Het advies blijft daarom om de omleidingsroutes te volgen en via de ringwegen te rijden.

Het leed voor de automobilist is binnenkort geleden: begin september is de nieuwe zuidelijke ringweg weer te gebruiken. De aanpak van het Julianaplein en de verdiepte ligging van de ring zuid is dan vrijwel voltooid.

Foto's