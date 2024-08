Lichtgewonden bij conflict uitzetcentrum Ter Apel

Ter Apel – Bij een conflict bij het uitzetcentrum in Ter Apel zijn donderdagmorgen meerdere personen lichtgewond geraakt. Eén gewonde is naar het ziekenhuis vervoerd, aldus de politie.

Het uitzetcentrum is de plek voor asielzoekers die ons land moeten verlaten Wat daar precies is gebeurd, is volgens de politie nog onduidelijk. ‘De melding van een steekincident kwam rond vijf uur bij ons binnen.

Maar of er echt sprake is van een steekincident of dat de verwondingen op een andere manier zijn toegebracht, kan ik niet zeggen’, aldus een woordvoerder. Dat meldt Rtvnoord(+meer info)

