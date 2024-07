Groningen – Twee winkeldieven zijn maandag aangehouden in de Normal aan de Grote Markt.

De twee dieven hebben eerder vandaag producten gestolen uit een andere zaak. Winkel beveiligers hielden de twee dieven al een tijd in de gaten. In de Burger King hebben ze vermoedelijk de alarm labels verwijderd. 1 van de 2 is meegenomen naar het politiebureau voor DNA afname.

Foto's