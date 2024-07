Twee fietsers op de brug toen een schip zondag er tegen aan voer, en schade is groter (video)

Wierumerschouw – Toen een schip de brug bij Wierumerschouw zondag aan het einde van de middag ramde, fietsten precies op dat moment Hanneke en Patrick uit onze provincie er overheen schrijft Rtvnoord maandag. ‘Op het moment dat we het zagen, was het al te laat. Hanneke viel lelijk tegen de reling aan, het was echt een heel harde klap.’ Video hier.

Het had een rustige zondagmiddag-fietstocht moeten worden voor Hanneke en Patrick, die niet met hun achternaam genoemd willen worden in dit artikel. Hanneke viel door de klap tegen de reling aan. ‘Gelukkig zat die er, anders was ze in het water gevallen’, zegt Patrick. ‘Ze had echt overal last. Meer hierover en foto`s op Rtvnoord.nl.

Update Provincie maandag: Zondagmiddag is de brug Wierumerschouw over het Reitdiep aangevaren. De brug is hierbij behoorlijk beschadigd. De brug en het Reitdiep (ter hoogte van de brug) zijn voorlopig gestremd.

De schade is groter dan verwacht meldt o.a.Rtvnoord.nl.

Maandag hebben inspecteurs de schade aan de brug opgenomen. Die bleek dus dusdanig groot te zijn dat de brug elders gerepareerd wordt. Het autoverkeer moet omrijden via Groningen of de brug bij Garnwerd. Fietsers en voetgangers hebben als alternatief de Platvoetbrug net buiten de stad en de fietsbrug Wetsinge in de richting van Garnwerd zegt Oogtv.

foto hier

Foto's