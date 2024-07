34-Jarige man uit de Gemeente Westerkwartier trekt aandacht van agenten na slingeren over wegdek

Leek – Woensdag zagen agenten op de Lindensteinlaan in Leek een voertuig rijden die de aandacht trok door nogal te slingeren.

De bestuurder, een 34 jarige inwoner van de Gemeente Westerkwartier heeft een blaastest moeten afleggen. Van de blaastest van de uitslag A/G. “Opvallend was dat in de auto ook zijn vrouw en hun dochtertje zat”, zeggen de agenten op Instagram.

De bestuurder is meegegaan naar het bureau en daar bleek dat de uitslag was 425 UGL. Bijna twee keer de toegestane hoeveelheid. De bestuurder heeft een proces verbaal gekregen en er is een zorgmelding bij Veilig Thuis opgemaakt voor het rijden onder invloed met zijn dochtertje in het voertuig.

