Twee aanhoudingen bij doorzoekingen in onderzoek naar verdovende middelen

Groningen – In een onderzoek naar handel in verdovende middelen zijn gisteren op twee locaties doorzoekingen gedaan. Dat deed de politie op de Goudlaan in Groningen en De Kring in Hoogkerk. Hierbij zijn twee personen aangehouden.

De politie heeft gisteren een 35-jarige vrouw uit Groningen en een 36-jarige man uit Groningen aangehouden. Zij worden verdacht van het voorhanden hebben van, danwel handel in verdovende middelen. Beide verdachten zitten vast en zullen verhoord. Eén van hen zit volledig in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Omdat de verdachte in beperkingen zit en het onderzoek nog in volle gang is, kunnen er geen verdere mededelingen worden gedaan.

Foto's

