Verscherpt toezicht Ambulancezorg Groningen opgeheven

Groningen – De patiëntenzorg van Ambulancezorg is goed. Maar de processen en de borging daaromheen moesten beter. Dat was kortgezegd de conclusie van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in het Toezichtsrapport dat is opgesteld over de periode februari tot december 2023. Afgelopen half jaar is hard gewerkt aan veranderingen binnen de organisatie en aan de cultuur waardoor de IGJ het verscherpt toezicht heeft opgeheven per 18 juli 2024.

In het afgelopen half jaar heeft Ambulancezorg Groningen heel hard gewerkt om zichtbaar verbeteringen te laten zien op alle thema’s waarop de IGJ tekortkomingen constateerde.

Directeur/Bestuurder Jaap-Frank Ponstein: “Wij zijn verheugd dat de IGJ veel positieve veranderingen waarneemt op zowel organisatorisch vlak als in de cultuur. Wij blijven de ingezette nieuwe koers nu vasthouden, met vakbekwame en betrokken professionals. Onze ambulancezorgprofessionals staan altijd klaar om goede zorg te leveren en dat doen zij met hart en ziel. Onder alle omstandigheden. Hier zijn wij ongelofelijk trots op!”.

Ambulancezorg Groningen staat voor goede ambulancezorg. Patiëntenzorg is en blijft mensenwerk. De organisatie onderkent welke risico’s er kunnen ontstaan bij een toenemende schaarste aan ambulancezorgprofessionals en de druk op de acute zorg in de regio. Belangrijke thema’s van het nieuw ingezette verbeterprogramma.

