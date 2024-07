Bouwkundige schade na brand buschauffeursverblijf aanzienlijk, geen vertraging werkzaamheden

Groningen – De opening van het nieuwe Hoofdstation komt door de brand vorige week, in het buschauffeursverblijf, niet in gevaar. Spoorbeheerder ProRail meldt dat de bouwkundige schade aan het gebouw wel groot is.

De brand brak vorige week woensdagochtend uit in het in aanbouw zijnde gebouw. Vanwege de rookontwikkeling moest het treinverkeer worden stilgelegd. Rond 13.00 uur was het vuur onder controle. Na de brand heeft de aannemer schade-expert Artium ingeschakeld om de schade inzichtelijk te maken. Uit de eerste inspecties blijkt dat de bouwkundige schade aan de constructie van het gebouw aanzienlijk is. Het dak, de wanden op de tweede verdieping en de toiletgroepen op de begane grond zijn flink beschadigd. Schrijft Oogtv.nl.

Transformatoren onbeschadigd

Naast een verblijf voor buschauffeurs heeft het gebouw nog een tweede functie. Er komen technische installaties te staan die de roltrappen, schermen en liften op het station aansturen. Uit onderzoek blijkt dat één luchtbehandelingskast aan de westkant van het gebouw verwoest is. Voor de rest lijkt de schade mee te vallen. Zo zijn de transformatoren onbeschadigd, net als de ruimte waar ze in staan. Ook twee luchtbehandelingskasten aan de oostzijde lijken intact. Wel moet onderzocht worden of er mogelijk onzichtbare schade is door rook en roet.

Geen vertraging

Hoe lang het herstel van de schade gaat duren is volgens ProRail op dit moment nog onbekend. Hier is meer onderzoek voor nodig. De brand heeft, zoals het nu lijkt, geen gevolgen voor de werkzaamheden in augustus, wanneer negen dagen geen treinen kunnen rijden. Deze werkzaamheden gaan volgens planning door. Dat geldt ook voor de 51 dagen volgend jaar waarbij geen treinverkeer mogelijk is. Ook de opening van het nieuwe station blijft voorlopig in de zomer van 2026 gepland.

