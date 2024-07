Stadjer(43) die pubers harddrugs gaf, moet een jaar de cel in

Groningen – Een 43-jarige man uit Groningen is veroordeeld tot 15 maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk. Hij had in zijn woning een groepje pubers van harddrugs voorzien.

Diverse jonge Groningers, maximaal 14 jaar oud, zaten afgelopen november een weekend zwaar aan de harddrugs in een woning in de wijk Selwerd. De 43-jarige vader des huizes zou volgens justitie de drugs hebben geregeld.

De ongeruste ouders van een 13-jarige hadden hun zoon al dagen niet meer gezien en slaagden erin, bij de verdachte binnen te komen. Daar troffen ze de jongen aan; die bekende allerlei soorten drugs te hebben gebruikt die de verdachte hem gegeven had. Meldt Oogtv.nl.

De verdachte was inmiddels op de vlucht geslagen, maar werd later aangehouden. Via WhatsApp had hij zijn dochters opgedragen, compromitterende berichten en filmpjes te wissen. Volgens justitie stonden diverse jongeren ‘stijf van de drugs’ op videofilmpjes. De verdachte zei die periode zelf flink aan de drugs te zijn geweest en nauwelijks te hebben geweten wat onder zijn dak plaatavond.

Justitie eiste eerder deze maand 15 maanden cel wegens mishandeling van de pubers, drugshandel en het onttrekken van kinderen aan het ouderlijk gezag. Hij werd ook verdacht van wapenbezit en rijden onder invloed.

