Oldehove – Zondagmiddag is een gewond persoon aangetroffen op een fietspad in Oldehove. Hulpdiensten, waaronder een traumateam met een traumahelikopter, werden grootschalig ingeschakeld na de melding.

De exacte toedracht van het incident is nog onbekend. De politie heeft het gebied afgezet met linten en doet onderzoek. Of het slachtoffer naar het ziekenhuis is vervoerd, is eveneens onbekend.

Foto's