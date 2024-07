28-jarige Leekster op elektrische step krijgt boete. Politie; “Laat je niet verleiden om op zulke steps te rijden”

Leek – Politie eenheid Westerkwartier ziet tijdens dagen met mooi zomerweer veel mensen zich verplaatsen op elektrische steps. Ondanks dat het gebruik van deze steps op de openbare weg in Nederland verboden is.

Zaterdagavond zag de politie ook een 28-jarige inwoner van Leek rijden op een elektrische step. Deze persoon heeft hiervoor een bekeuring gekregen met daarbij de mededeling dat bij een volgende keer zijn step in beslag wordt genomen. De politie adviseert; “Let er dus op dat je niet in de verleiding komt om op zulke elektrische steps te gaan rijden. Je kan een een bekeuring krijgen en je rijdt ook nog onverzekerd.”

Geen goedkeuring

Op de website van Politie.nl is dan ook te lezen dat er op dit moment geen goedgekeurde steps zijn in Nederland. Voor meer informatie over de regelgeving kijk hier.

Foto's