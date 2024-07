Groningen – De politie heeft zaterdagavond een man aangehouden die op een balkon aan De Kaai stond te schreeuwen en bedreigingen uitte naar omstanders, waaronder kinderen.

Meerdere politie-eenheden, waaronder twee hondengeleiders, kwamen ter plaatse om de situatie onder controle te krijgen. De man is aangehouden en zit nog vast. Over de precieze toedracht van het voorval is niets bekendgemaakt.

RTV Noord meldt dit op hun site.

Foto's