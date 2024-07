Man aangehouden in Groningen voor opstellen bangalijst

Onderzoek

De recherche is naar aanleiding van openbaarmaking van deze lijst een groot en intensief onderzoek gestart. In samenwerking met het team digitale expertise van de politie kwam de Utrechtse recherche de 26-jarige man uit Groningen op het spoor. De verdachte is door de rechter-commissaris in bewaring gesteld en de politie zal samen met het Openbaar Ministerie het onderzoek voortzetten.

Eerder zijn er aanhoudingen verricht voor een andere bangalijst, waar leden van het Utrechtsch Studenten Corps bij betrokken zijn. In het onderzoek naar die lijst zijn inmiddels zes verdachten gehoord.

Sta jij op zo’n bangalijst?

Neem dan contact op met de politie. Samen kijken we wat we eraan kunnen doen. Probeer niet zelf eerst alles van bijvoorbeeld internet te verwijderen, want dit materiaal kan namelijk dienen als bewijsmateriaal. Weet ook dat er heel veel organisaties zijn waar je mee kunt praten. Je praat dan met een vertrouwenspersoon. Klik hier om meer over het onderwerp te lezen.