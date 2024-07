Stadskanaal – Vrijdagavond rond 22:00 uur kreeg de politie van Stadskanaal een melding van een verkeersongeval.

Bij het verkeersongeval aan de Wildeplaats in Stadkanaal raakte een 54-jarige man uit Stadskanaal zwaargewond. Het ongeval vond zich plaats tussen twee motoren. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar de toedracht.

Foto's

Deel dit artikel