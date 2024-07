Jeugddetentie en tbs schietpartij Poelestraat door tiener (18)

GRONINGEN (ADP) – De 18-jarige man uit Amsterdam die vorig jaar op 14 september meerdere kogels afvuurde in de Poelestraat in Groningen is veroordeeld tot anderhalf jaar jeugddetentie en jeugd-tbs (PIJ).

De tiener was destijds 17 jaar oud toen hij van dichtbij op een leeftijdsgenoot schoot. Dit gebeurde rond zes uur in de ochtend. Het slachtoffer werd geraakt in zijn lies, buik en hand. In de kogelregen werd een 24-jarige passant in zijn been geraakt.

Noodweer

De advocaat voerde aan dat de schutter zich meende te moeten verdediging. Hij voelde zich bedreigd door het 17-jarige slachtoffer. Hij dacht dat de ander een pistool trok. De rechter ging hier niet in mee. Camera’s hebben het schietincident opgenomen. Het verhaal van de schutter strookt niet met deze beelden.

Op korte afstand

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee jaar jeugddetentie en PIJ tegen de Amsterdammer voor poging tot moord en poging tot doodslag. Daarbij is rekening gehouden met de verminderde toerekeningsvatbaarheid van de tiener. De rechter vindt het vooral kwalijk dat de tiener in een druk uitgaanscentrum een wapen trok en op korte afstand vijf kogels afvuurde.

Geluk gehad

Daarna vluchtte de jongen en liet zijn slachtoffers ernstig gewond achter. De verdachte mag van geluk spreken dat er geen doden zijn gevallen. De tiener zei later dat hij en zijn familie al langere tijd werden bedreigd door onder meer het 17-jarige slachtoffer. Hij had een wapen aangeschaft om zich veilig te voelen.

Geladen wapen op zak

In kader van een eerdere veroordeling mocht hij niet in Groningen komen. Daar kwam hij toch, met een geladen wapen op zak. Toen hij het latere slachtoffer in de Stad zag lopen schoot hij. De rechter vindt het ernstig dat verdachte een dodelijk wapen heeft aangeschaft en bij de eerste de beste confrontatie dat ook meteen heeft gebruikt.

Geconfronteerd

Dit gebeurde voor ogen van veel mensen die zich nog op straat begaven. Zij werden ineens geconfronteerd met heftig geweld. De tiener had nog een voorwaardelijke jeugddetentie van vier maanden boven het hoofd hangen. Dit weerhield hem niet om opnieuw fors geweld te gebruiken. Uit een psychisch onderzoek blijkt dat de verstandelijk beperkte jongen kampt met gedragsstoornissen.

Iets korter in de cel

Zonder een behandeling is de kans op herhaling groot. De rechter vindt de behandeling in een jeugdkliniek van groot belang met daarnaast een forse jeugdcelstraf. Iets lager dan door het OM is geëist. De rechter vindt twee keer poging tot doodslag bewezen en houdt meer rekening met de persoonlijke omstandigheden van de tiener.

Daarnaast moet de Amsterdammer beide slachtoffers in totaal 22.500 euro aan smartengeld betalen. De eerder opgelegde vier maanden moet hij ook uitzitten.

Foto's