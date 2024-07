Fietser ernstig gewond na ongeluk met auto op kruispunt Norgerweg/Hullenweg

Roden – Donderdagmiddag even na 5 uur is een fietser ernstig gewond geraakt op de kruispunt van de Norgerweg en de Hullenweg. De fietser is door een auto geschept en kwam hard ten val en kwam in de sloot terecht.

De fiets kwam verderop in het grasveld terecht en de auto raakte zwaar beschadigd. De fietser is meegenomen met de ambulance naar het ziekenhuis. Hoe hij eraan toe is, is onbekend. De automobilist is meegenomen naar het politiebureau voor verder onderzoek. Verkeersongevallenanalyse (VOA) komt voor verdere onderzoek naar het voorval.